Sözen, seçim startını Evrenseki'den verdi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, seçim gezilerinin startını Evrenseki Mahallesi'nden verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2019 yerel seçimleri için çalışmalarına başladı. Başkan Sözen'e ziyaretinde CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, ilçe seçim komitesi üyeleri, mevcut CHP'li meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Başkan Sözen, Evrenseki Mahallesi'nde iş yeri bulunan esnafları ziyaret ederek, kentin geleceği ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sözen, esnafın ve vatandaşın sorun ve isteklerini dinleyerek, herkesle tek tek ilgilendi. Esnaftan gelen talepleri birimlere ileten Sözen, birçok sorunu yerinde çözerek ziyaretlerini sürdürdü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kentimizin en önemli turizm bölgelerinden olan Evrenseki Mahalle'mizde esnaflar ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Evrenseki bölgemizdeki hemşerilerimizle Manavgat'ımızın geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduk. Ülkemizdeki ekonomik şartlardan dolayı sıkıntılı süreçler yaşayan esnaf ve vatandaşlarımıza sıkıntıları hep birlikte, el ele vererek aşacağımızın sözünü verdik. Esnaflarımızın taleplerini tek tek dinleyerek gerek yerinde çözüme kavuşturarak, gerekse notlarımızı alarak ilerledik. Sonuç olarak Evrenseki'deki hemşerilerimiz bizi yüreklerindeki sevgiyle ve son derece sıcak bir şekilde karşıladı. Kendilerinden güç ve destek aldığım vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. El ele, birlik ve beraberlik içerisinde Manavgat'ımızı daha üst noktalara taşıyacağız” dedi.