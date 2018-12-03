Sözen'den engelsiz yaşam merkezi müjdesi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Ilıca'da yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çok yakında açılacağının müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) düzenlenen programa katılarak, engelsiz vatandaşları yalnız bırakmadı. Etkinlikte özel eğitim öğrencileri, engelli dernekleri ve toplulukları bir dizi gösteri sundu. AKM'deki etkinliğin sonunda engelsiz vatandaşlar ve aileleri ile tek tek ilgilenen Başkan Sözen günün anısına hatıra fotoğrafları da çektirdi. Başkan Sözen engelsiz vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Sözen, bu anlamlı günde, Ilıca'da yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çok yakında hizmete açılacağının müjdesini de verdi.