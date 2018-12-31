Sözen'den Kumköy ve Pazartesi pazarı'na ziyaret

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, seçim gezilerine hafta sonu, Ilıca-Kumköy bölgesinde devam etti. Bölgedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Sözen, Kumköy'e kaldırım sözü verdi. Başkan Sözen, seçim çalışmaları kapsamında her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kumköy esnafları ile bir araya geldi. Esnafların ve vatandaşların yeni yılını da kutlayan Sözen, 2019 yılının tüm esnaflara hayırlı ve bol kazançlı günler getirmesini diledi.

İstekleri anında yerine getirdi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kumköy'deki esnaflarla yeni dönemde yapacakları işlerle ilgili istişarede bulundu. Gerçekleşen ziyarette esnafların sorunları dinleyen Sözen, istekleri de anında yerine getirdi. Başkan Sözen ayrıca esnaftan gelen kaldırımları yenileme isteğini de yerine getireceğine dair söz verdi. Ziyaret esnasında yanına gelen milli piyango görevlisini kırmayan Başkan Sözen, 5 adet piyango bileti alarak CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar'a teslim etti. Kumköy turizm bölgesindeki esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılaşan Başkan Sözen, güzel dileklerle uğurlandı.

Esnaf ve vatandaşın yeni yılını kutladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen; “Ilıca-Kumköy bölgemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekleşen ziyaretlerimizde, esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, istekleri de anında yerine getirdik, daha güzel bir Kumköy için yeni dönemimizde yapacağımız işlerle ilgili istişarede bulunduk. Bizleri sıcak bir şekilde karşılayan tüm esnaf ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 2019 yılının tüm esnaflarımıza, hayırlı ve bol kazançlı günler getirmesini diliyorum” diye konuştu. Başkan Sözen, ayrıca Kumköy esnafına kaldırım sözünü tutacağını da vurguladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Pazartesi Pazarı esnafını ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini sundu.