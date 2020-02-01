Spor okullarında yeni dönem başlıyor

7 Haziran'a kadar devam edecek spor okulları, bu dönemde çocuk ve gençlere yönelik 15 branşta açılacak. Futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol gibi branşların yanı sıra bale ve squash kurslarının da geçekleştirileceği ilkbahar dönemi spor okulları bu dönem farklı bir spor dalını daha Antalya'nın çocuklarına tanıtacak.

Güneş kenti Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi bu dönemde 6-15 yaş arası çocuklara 4 derste buzda kaymayı öğretecek. Teneffüs Park içinde bulunan Antalya'nın ilk ve tek doğal bu pistinde gerçekleşecek eğitimlerde ilk ders Pazartesi günü başlayacak. Buz pateni kursunda her dönem, 2 hafta 4 ders olarak belirlendi. Her dönemde 2 sınıfın açılacağı kurs, 8 dönem olarak gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, yetişkinlere yönelik ise tenis, badminton, squash kurslarının yanı sıra fitness, su jimnastiği, yoga, pilates eğitimlerine bu dönemde de devam edecek. Pilates ve aerobik kursları, aralarında Bayındır Park, Yenigün Mahallesi'nde bulunan İbni Haldun Parkı, Güzeloluk Mahallesi'nde Kültür Sitesi, Erdal İnönü Kent Parkı ve Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nin de aralarında bulunduğu 17 ayrı nokta gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin muhtarlıklarda devam ettiği bisiklet sürüş eğitimleri ise bu dönemde Kızılsaray, Meydankavağı, Çağlayan, Haşim İşcan, Şirinyalı, Çaybaşı mahallerinde devam edecek.