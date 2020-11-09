Spor sahalarında bakım çalışması

Güzeloba Mahallesi'nden başlayan çalışmalarda, 2240 Sokak'ta bulunan parkta, mahallenin talebiyle sökülen pota yeniden takıldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, devam eden covid-19 pandemisine karşı çok boyutlu mücadeleyi sürdürürken ‘yeni kurallarıyla' gündelik yaşamı düzenlemek için de çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa, düzenlemelere paklarda birçok kişinin yan yana oturduğu bank ve oturma guruplarını tek kişinin kullandığı sosyal mesafeli banklarla değiştirerek başladı. Konser, tiyatro ve sergi salonlarının açılmasıyla birlikte, Türkan Şoray Kültür Merkezi başta olmak üzere kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirdiği salonlarda kapasite yarı yarıya azaltıldı, HES kodu zorunluğu getirildi. Falez bandında bulunan DenizYüzü ve DağYakası kafelerinde masa ve sandalye düzeni de yeni normale göre ayarlanırken mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları, destek eğitim ve genlik merkezinde maske, mesafe ve hijyen kulları uyarınca yeni düzenlemeler yapıldı.

Bu çalışmalarla birlikte Muratpaşa Belediyesi, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde kapatılan, basketbol potaları sökülen semt spor sahaları da bakıma aldı. Bakım çalışmaları kapsamında, Güzeloba Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin talebiyle sökülen 2240 Sokak'ta bulunan semt spor alanının basketbol potaları yeniden takıldı.