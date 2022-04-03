Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanatta Candeias'ın pasıyla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinden direkt kaleyi düşünün Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
12. dakikada Alanyaspor'da Novais ceza sahası dışında çektiği şut dışarı çıktı.
22. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in vuruşu az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından yerden sert şutu Rizespor savunmasına çarparak kornere çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Candeias, Emre Akbaba,
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Eduardo, Milunovic, Mevlja, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Gedson Fernandes, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo
Yedekler: Tarık Çetin, Cisse, Selim Ay, Boldrin, Medeiros, Eren Elbayrak, Yusuf Sarı, Jesus, Umar, Yala
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Emre Akbaba (dk. 9) (Alanyaspor)