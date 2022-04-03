Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Novais'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ponck elle müdahale etti. Alanyaspor'lu futbolcular topu taca atarak, Hakem Halil Umut Meler'in VAR kontrolü istedi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Yannick Bolasie'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse meşin yuvarlağı fileleri havalandırdı. 2-1

69. dakikada Bolasie ceza sahası dışından vurduğu sert şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Novais'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 46), Tayfur Bingöl (Oğuz Aydın dk. 73), Efecan Karaca (Milunovic dk.78), Candeias (Ahmet Gülay dk 89 ?), Emre Akbaba (Fer dk. 73)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Eduardo, Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Yannick Bolasie dk. 46), Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Gedson Fernandes, Boyd (Boldrin dk. 62), Sabo (Jesus dk. 76), Alper Potuk (Yusuf Sarı dk 46), Pohjanpalo (Cisse dk. 46)

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Medeiros, Eren Elbayrak, Umar,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Emre Akbaba (dk. 9), Efecan Karaca (dk. 59 pen.) (Alanyaspor), Cisse (dk. 65) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Phiri (Çaykur Rizespor)