Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Candeias'ın pasıyla buluşan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere çeldi.
17. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Luiz'in indirdiği topu Haji filelere gönderdi. 0-1
24. dakikada Efecan'ın ara pasıyla topla buluşan Emre'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada Luiz'in sol çaprazından ortasında ceza sahası içinde Gökdeniz, topu kaleci Marafona'nın sağından filelere gönderdi: 0-2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Novais, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, Eduardo
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fernando, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Luiz, Gökdeniz Bayraktar, Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Pereira, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Poli, Ribeiro, Ghacha, Ndao, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Alfans Groenendijk
Goller: Haji (dk. 17), Gökdeniz (dk. 40) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı (Antalyaspor)