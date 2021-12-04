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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - DG Sivaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, DG Sivaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)


7. dakikada Fajr'ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top yandan auta gitti.


21. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, içeriye doğru kat ettikten sonra ters ayağıyla şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.


27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunu attı, ancak top savunmadan geri döndü.


37. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Gradel, Juanfran'dan sıyrıldıktan sonra topu sert bir şekilde kale alanına gönderdi, ancak orada topa kimse dokunamadı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen


Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Eduardo, Efecan Karaca, Candeias, Babacar, Diedhiou


Yedekler: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Ahmet Ildız, Emre Akbaba, İsmail Zehir, Furkan Bayır, Oğuz Aydın Tetah


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Dimitrios, Samba, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Emre Satılmış, Kayode, Erdoğan Yeşilyurt, Azubuke, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz, Muhammed Emin Ergin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kart: Yatabare (Sivasspor)

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