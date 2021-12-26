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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Pesic'in şutunu kaleci Marafona uzaklaştırdı.


30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.


38. dakikada sol kanattan Jimmy Durmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Salih'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


45+2. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Marafona uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım


Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan Karaca, Novais, Davidson, Diedhiou


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Ahmet Ildız, Babacar, Fatih Aksoy, Candeias, Emre Akbaba, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Oğuz Aydın


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Salih Dursun dk. 31), Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy Durmaz, Pesic


Yedekler: Utku Yuvakuran, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Borini, Samed , Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Rayyan Baniya


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Sarı kartlar: Tayfur (Alanyaspor), Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

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