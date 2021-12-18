Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bjarnason, savunma oyuncularını geçtikten sonra vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3
67. dakikada Efacan Karacan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Novasi'nin gelişine vuruşu kalecide kaldı.
71. dakikada Vargas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bjarnason'un şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
89. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl (Babacar dk. 58), Umut Güneş, Awaziem, Novais (Leroy Fer dk. 77), Fatih Aksoy (Ahmet Ildız dk. 58), Juan Fran, Mevlja, Efecan Karaca (Candeias dk. 88 ?), Davidson (Eduardo dk. 77), Diedhiou
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Stambouli, Kaan Kanak, Yunus Akgün (Akintola dk. 68), Bjarnason (Belhanda dk. 88 ?), Vargas (Sylvanus dk. 80 ?), Gökhan İnler, Balotelli (Assombalonga dk. 68)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, İzzet Çelik, Castro, Tarık Çamdal, Rassoul
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Vargas (dk. 26), Balotelli (dk. 43), Bjarnason (dk. 51) (Adana Demirspor), Diedhıou (dk. 30)(Alanyaspor)
Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Awaziem (Alanyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)