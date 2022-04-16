Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Alanyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içi solundan Adriano'nun pasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz Bayraktar, şutu ağlara gitti. 3-0
75. dakikada sağ kanattan Floranus'un ortasında arka direkte Güray Vural şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba rakiplerini geçerek pasını Tayfur Bingöl'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ise ceza sahası içinde Diedhiou topu ağlara gönderdi. 1-3
90. dakikada Umut Güneş'in ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja (Erencan Yardımcı dk. 89 ?), Novais, Efecan Karaca (Diedhiou dk. 71), Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 58), Emre Akbaba, Candeias (Tayfur Bingöl dk. 58), Eduardo (Oğuz Aydın dk. 58)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı (Floranus dk. 46), Fernando, Hakan Özmert (Ribeiro dk. 58), Doğukan Sinik (Poli dk. 77), Adriano (Ndao dk. 46), Gökdeniz Bayraktar, Wright (Pereira dk. 77)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ghacha, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Alfans Groenendıjk
Goller: Wright (dk. 17), Gökdeniz Bayraktar (dk. 40 ve 58) (Antalyaspor), Diedhiou (dk. 78) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Güray Vural (Antalyaspor)