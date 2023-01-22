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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Fatih Karagümrük'ün yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası dışından topu kazanan Umut Güneş, direkt kaleyi düşündü. Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.


25. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.


38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


45+1. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıdı. Ön direğe açtığı ortada Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem


Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Furkan Bayır, Fer, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Ahmed Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Eduardo, Cavaleiro, Fatih Aksoy, Candeias, Pereira, Çağan Kayra Ericyas, Oğuz Aydın, Doumbia


Teknik direktör: Francesco Farioli


Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Münir Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne


Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak, Nicholas, Salih Dursun, Adnan Uğur, Feghouli, Bertolacci


Teknik direktör: Andrea Pirlo


Goller: Umut Güneş (dk. 6) (Alanyaspor)

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