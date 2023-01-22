Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Fatih Karagümrük'ün yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası dışından topu kazanan Umut Güneş, direkt kaleyi düşündü. Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
25. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıdı. Ön direğe açtığı ortada Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Furkan Bayır, Fer, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Eduardo, Cavaleiro, Fatih Aksoy, Candeias, Pereira, Çağan Kayra Ericyas, Oğuz Aydın, Doumbia
Teknik direktör: Francesco Farioli
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Baniya, Münir Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak, Nicholas, Salih Dursun, Adnan Uğur, Feghouli, Bertolacci
Teknik direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Güneş (dk. 6) (Alanyaspor)