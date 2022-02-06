İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.


3. dakikada Alanyaspor'da Novais, kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasındaki Eduardo'ya topu göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.


22. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Cicaldau, yerden uzak direğe gönderdi. Kaleci Marafona'nın yerden uzanarak çeldiği topu defans son anda uzaklaştırdı.


39. dakikada ev sahibi Alanyaspor öne geçiyor. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0


41. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topu Kerem Aktürkoğlu takip etti. Ceza sahası yayının hemen önünde Kerem'in sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti. 1-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata Yıldırım


Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Juanfran, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Efecan, Candeias, Eduardo


Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Oğuz, Umut, Emirhan Davidson


Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos


Galatasaray: Pena, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Babel


Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda Turan, Halil, Feghouli, Boey


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.