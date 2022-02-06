Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Novais'in ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda kaleci Pena gole izin vermedi.
69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda top kaleci Pena'da kaldı.
77. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Davidson'un şutunda kaleci Pena iki hamlede topun sahibi oldu.
90+5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata Yıldırım
Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Juanfran, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 78), Efecan, Candeias (Davidson dk. 62), Eduardo (Oğuz dk. 78)
Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Emirhan
Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateoxs
Galatasaray: Pena, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Ömer, Taylan (Pulgar dk. 82 ?) Berkan, Cicaldau (Feghouli dk. 82 ?), Emre Kılınç (Morutan dk. 82 ?), Kerem (Arda Turan dk. 90 ?), Babel (Halil dk. 87 ?)
Yedekler: İsmail, Berk, Oğulcan, Semih, Boey
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Juanfran (dk. 72) (Alanyaspor)
Sarı kart: Pulgar (Galatasaray)