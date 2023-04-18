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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında C. Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Mertens'in şutu ağlarla buluştu. 1-3


63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan çizgi üzerinden savunma arkasına attığı pasla buluşan Adekugbe, topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içine koşu yapan Rashica'nın kayarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 1-4


83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortaya Torreira'nın kafa vuruşu kaleci Runarsson kornere çeldi.


86. dakikada yerde kalan Efkan Bekiroğlu, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Değişiklik haklarının tamamını kullanan Alanyaspor, oyunun geri kalan süresinde müsabakaya 10 kişi devam etti.


90. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Barış Alper beklemeden Gomis'e pasını verdi. Rakibini geçen Gomis'in şutunu kaleci Runarsson engelledi.



Stat: Kırbıyık Holding


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar


Alanyaspor: Runarsonn, Pereira, Rassoul (Efkan Bekiroğlu dk. 60), Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk. 74), Fer, Lusamba, Doumbia (Balkovec dk. 74), Cavaleiro (Ferhat dk. 60), Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 82 ?), Hassan


Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Eduardo, Koulouris, Mert Yusuf Toparlak


Teknik direktör: Ersun Yanal


Galatasaray: Muslera, Boey, Adekugbe, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Oliveira (Midtsjö dk. 74), Rashica (Yunus Akgün dk. 74), Mertens (Zaniolo dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Gomis dk. 80), Icardi (Barış Alper Yılmaz dk. 46)


Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Mata


Teknik direktör: Okan Buruk


Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 14), Icardi (dk. 42) Mertens (dk. 46) Rashica (dk. 63) (Galatasaray), Efecan Karaca (dk. 15 pen.)


Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Doumbia, Pereira (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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