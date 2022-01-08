Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Umut Güneş, Deniz Türüç'e faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi VAR kontrolünün ardından Umut Güneş'e direkt kırmızı kart gösterdi.
58. dakikada Çaicara'nın sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
65. dakikada Berkay Bayır'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
76. dakikada Fatih Aksoy'un sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
78. dakikada Fatih Aksoy'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson'un vuruşu yandan auta gitti.
90+2. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemle: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Juanfran, Novais (Leroy Fer dk. 62), Davidson, Tayfur Bingöl (Borja dk. 80 ?), Efkan Bekiroğlu (Çağan Kayra Erciyas dk. 90 ?), Efecan Karaca, Babacar (Emre Akbaba dk. 64)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Muhammed Arda Uzun, Eren Berberoğlu, Yusuf Özdemir, Alperen Soysal
Teknik Direktör: Daniele Cavalletto
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım (Lucas Lima dk. 90 ?), Epureanu (Chadli dk. 68), Duarte, Çaiçara, Berkay Özcan (Aleksic dk. 68), Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Ömer Ali Şahiner, Okaka (Gulbdransen dk. 84 ?)
Yedekler: Deniz Dilmen, Ahmet Kutucu, Şener Özbayraklı, Metin Emre Karaal, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Babacar (dk. 14) (Alanyaspor), Çaiçara (dk. 45) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kartlar: Ömer Ali Şahiner (dk. 39) (Medipol Başakşehir), Umut Güneş (dk. 55) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hasan Ali Kaldırım, Gulbdransen (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)