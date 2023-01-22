Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği müsabakayı 2-2'lik beraberlik ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
47. dakikada Ferhat'ın savunma arkasına attığı uzun pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, ceza sahası içine kadar ilerledi. Burada Efkan'ın şutu kaleci Batuhan'da kaldı.
60. dakikada Colley'in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Borini'nin şutu Diagne'den döndü. Dönen topla ikinci kez buluşan Borini, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
74. dakikada Kazım Kazım'ın ceza sahası önünde Doumbia'nın kaybettiği topla buluştu. Kazım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
79. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan açtığı ortada kaleci Runarson Kazım'ın vuruşunu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde kalan topla buluşan Borini fileleri havalandırdı: 2-1.
83. dakikada Eduardo sol kanatta rakibinden çaldığı topu Cavaleiro'ya ulaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Cavaleiro içeriye doğru ilerleyerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Furkan Bayır, Fer, Yusuf Özdemir, Lusamba (Doumbia dk. 66), Umut Güneş, Zinedine Ferhat (Candeias dk. 66), Efkan Bekiroğlu (Cavaleiro dk. 52), Efecan Karaca (Oğuz Aydın dk. 76), Ahmed Hassan (Eduardo dk. 76)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Pereira, Çağan Kayra Ericyas
Teknik direktör: Francesco Farioli
Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Münir Levent Mercan, Dresevic, Baniya (Frei dk. 90+3 ?) Biraschi, Ozdoev (Salih Dursun dk. 90+3 ?), Ricci, Shukurov, Borini (Bertolacci dk. 90+3 ?), Colley (Burak Kapacak dk. 73), Diagne (Kazım Kazım dk. 73)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Samed Onur, Nicholas, Adnan Uğur, Feghouli
Teknik direktör: Andrea Pirlo
Goller: Umut Güneş (dk. 6) Cavaleiro (dk. 82) (Alanyaspor), Borini (dk.60 ve 79) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Burak Kapacak (Fatih Karagümrük), Balkovec (Alanyaspor)