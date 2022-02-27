Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Zymer Bytyqi'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.
11. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abdulkerim kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'in sert şutu ağlara gitti. 1-1
33. dakikada Alanyaspor serbest vuruş kazandı. kaleyi karşıdan gören bir noktadan Umut Güneş'in vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 2-1
35. dakikada ceza sahası içinde Skubic topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Diedhiou topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 3-1
43. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Novais'in aşırtma vuruşu filelere gitti. 4-1
Stat: Bahçesehir Okullari
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Özgür Ertem
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Ahmet Gulay, Miha Mevlja, Chidozie Awaziem, Leroy Fer, Efkan Bekiroglu, Oğuz Aydin, Costa
Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Amilton, Mpoku, Bytyi, Ahmed Hassan
Yedekler: Eray Birnican, Alberk Koç, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Oğulcan Ülgün, Endri Cekici, Konrad Michalak, Musa Cağıran, Cikalleshi
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 11) (Konyaspor), Candeias (dk. 26), Umut Güneş (dk. 33), Diedhiou (dk. 38 pen.), Novais (dk. 41) (Alanyaspor)
Sarı kart: Novais (Alanyaspor), Abdulkerim, Skubic (Konyaspor)