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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Guilherme'nin ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


55. dakikada Abdulkerim'in sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.


63. dakikada Abdulkerim'in vuruşunda top kalecide kaldı.


64. dakikada yedek kulübesinde oturan Eray Birniçan kırmızı kart gördü.


81. dakikada Eduardo'nun vuruşunda top kalecide kaldı. Sakatlanan Eduardo sedye iler dışarı alındı.


85. dakikada Efkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.


87. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1



Stat: Bahçesehir Okulları


Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Özgür Ertem


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais (Leroy dk. 74), Umut, Efecan, Emre Akbaba (Efkan dk. 62), Candeias (Cristian dk. 74), Diedhiou (Eduardo dk. 62 ? (Oğuz Aydın dk. 82))


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Ahmet Gülay, Miha Mevlja, Chidozie Awaziem, Costa


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil (Musa dk. 73), Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 73 ?), Rahmanovic (Michalak dk. 62), Amilton, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassan


Yedekler: Alberk Koç, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Endri Cekici, Cikalleshi


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Abdulkerim Bardakçı (dk. 11) (Konyaspor) Candeias (dk. 26), Umut Güneş (dk.33), Diedhiou (dk. 38 pen.), Novais (dk. 42), Oğuz Aydın (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Eray Birnican (dk. 66) (Yedek kulübesinde) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Novais (Aytemiz Alanyaspor), Skubic, Abdulkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Konyaspor)

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