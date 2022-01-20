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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza sahası dışından Davidson'un sert şutunda top kaleci Serkan'dan sekti, dönen topu takip eden Emre Akbaba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0


71. dakikada oyuna yeni giren Soliman, ceza sahası dışından yaptığı plase şutu, kaleci Marafona kurtardı.


74. dakikada ceza sahası dışından Novais'in defansın arkasına attığı topa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-0


77. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yerden ceza sahasına ortasında arkada direkte topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0


79. dakikada defanstan hızlı çıkan Alanyaspor'da Candeias, bekletmeden topu Oğuz ile buluşturdu. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından fileler gönderdi. 6-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık Ongun


Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Juanfran (Ahmet Gülay dk. 86), Borja (Tayfur Bingöl dk. 75), Novais, Davidson (Oğuz Aydın dk. 75), Efkan Bekiroğlu (Leroy Fer dk.63), Efecan Karaca, Emre Akbabax, Wilson Eduardo (Candeias dk.63)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl


Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos


Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet, Adekugbe (Emre Kaplan dk. 60), Onur Ergün (Boudjemaa dk. 60), Ruben Ribeiro, Kamara (Soliman dk. 67) Lobzhanidze (Sadık Baş dk. 86 ?), Diouf, Saint Louis (Isaac dk. 86 ?)


Yedekler: Yavuz, Falette, Muhammed, Eren Fansa, Bertuğ


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Emre Akbaba (dk. 17, 59 ve 74), Wilson Eduardo (dk. 31), Oğuz (dk. 77 ve 79) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor), Fatih Kurucuk (Hatayspor)

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