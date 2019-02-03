Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Lens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Güven Yalçın'ın, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci Boffin rahatlıkla kontrol etti.
26. dakikada ceza sahası dış sol çaprazdan kaleyi yoklayan Adriano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. İlk başta devam kararı veren Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR'da izlemesinin ardından penaltı kararı verdi.
33. dakikada penaltıyı kullanan Ljajic'in şutunu kaleci Boffin çelmeyi başarırken, dönen topu Güven Yalçın tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. Fakat Bülent Yıldırım VAR uyarısı sonrası Güven Yalçın'ın sahaya erken girdiği gerekçesiyle golü iptal ederek, penaltıyı tekrarlattırdı.
35. dakikada tekrar topun başına geçen Ljajic, penaltıyı bu sefer kaçırmayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
38. dakikada sol çaprazdan kendi topuyla ceza sahasına giren Adriano'nun yerden verdiği pasa penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Dorukhan, topu ikinci kez ağlarla buluşturdu. 0-2
43. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in sert şutunda top, kaleci Boffin'den sekti, dönen topu Atiba ağlarla buluşturdu. 0-3
Stat: Antalyaspor
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Antalyaspor: Boffin, Drole, Doğukan, Yekta, Chico, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır
Yedekler: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Charles, Fredy, Serdar, Harun, Mevlüt, Amilton
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Beşiktaş: Karius, Adriano, Atiba, İsimat-Mirin, Lens, Güven, Ljajic, Vida, Dorukhan, Gökhan, Caner
Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Ersin, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ljajic (dk. 35), Dorukhan (dk. 38), Atiba (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kart: Vida (Beşiktaş)