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Spor Toto Süper lig: Antalyaspor: 0 Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar(İkinci yarı)


49. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunu kaleci Boffin çıkardı.


55. dakikada Aytaç Kara'nın kafayla pasında topla buluşa n Umut Nayir'in gelişine zayıf vuruşu kalecide kaldı.


69. dakikada Shehu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Allano Lima'nın sert şutunu kaleci kurtardı.


71. dakikada Allano Lima'yı düşüren Cissokho, ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


81. dakika da sağ kanattan Amilton'un ortasına altı pas içinde Serdar Özkan'ın ayak koyduğu top az farkla auta çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar


Antalyaspor: Boffın, Sangare, Diego, Celutska,Cissokho, Chico ? (Yekta Kurtuluş dk. 26), Hakan Özmert, Amilton, Fredy (Serdar Özkan dk.58), Doukara (Doğukan Sinik dk. 72), Mevlüt Erdinç


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal,Drole, Erman Vardar, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik direktör: Bülent Korkmaz


Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar (Latovlevici dk. 70), Aytaç Kara, Badji, Allano Lima, Saivet (Furkan Soyalp dk. 89),Umut Meraş (Burak Kapacak dk. 78)Umut Nayir


Yedekler: Muhammet Şengezer, Vergini, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammet Emin Sarıkaya, Sakho, Jani Atanosov


Teknik direktör: Mesut Bakkal


Gol: Chedjou (dk.16) (Bursaspor)


Sarı kart: Umut Nayir, Umut Meraş, Burak Kapacak (Bursaspor) Cissokho, Hakan Özmert, Diego (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Cissokho (dk. 71) (Antalyaspor)

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