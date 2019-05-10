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Spor Toto Süper lig: Antalyaspor: 0 Bursaspor: 1(İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)


7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Chedjou'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.


16. dakikada sağ kanattan Saivet'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Chedjou'nun kafası ağlara gitti. 0-1


20. dakikada Shehu'nun sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Atasayar'ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.


28. dakikada paslaşarak ceza sahasına içine giren yeşil beyazlılarda Onur Atasayar'ın, penaltı noktası üzerine yerden çıkardığı pasına müsait pozisyonda Saivet'in vuruşu yandan auta gitti.


45. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar


Antalyaspor: Boffın, Sangare, Diego, Celutska,Cissokho, Chico ? (Yekta Kurtuluş dk.26 ?), Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doukara, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Drole, Erman Vardar, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik direktör: Bülent Korkmaz


Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Badji, Allano Lima, Saivet,Umut Meraş,Umut Nayir


Yedekler: Muhammet Şengezer, Vergini, Allano Lima, Latovlevici,Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammet Emin Sarıkaya, Sakho,Burak Kapacak, Jani Atanosov


Teknik direktör: Mesut Bakkal


Gol: Chedjou (dk.16) (Bursaspor)


Sarı kart: Umut Nayir, Umut Meraş (Bursaspor)

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