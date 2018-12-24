Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Benzia'nın pasında defansın arkasına atılan topu önüne alan Soldado'nun ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Zeki'nin şutunu kaleci kurtardı.

19. dakikada hava topu Mehmet Ekici ile hava topu mücadelesinde sakatlanan Chico, sahayı sedye ile terk etti.

28. dakikada Soldado'nun pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

39. dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin sert şutu auta gitti.

41. dakikada Ayew'in sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada topu önünde bulan Eljıf Elmas'ın rövaşatası yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico (Harun Alpsoy dk. 20),Cissokho, Serdar Özkan, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk, Doukara

Yedekler: Ferhat Kaplan, Musa Nizam, Osman Çelik, Birkan Öksüz, Barrada, Sergen Yatağan, Drole, Fehmi Koç, Mustafa İnan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla,Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ayew, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Benzia, Soldado

Yedekler: Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Reyes, Barış Alıcı, Berke Özer, Slımanı

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Neustaedter (Fenerbahçe)