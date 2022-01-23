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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doğukan Sinik'in sert şutunda top kale direğinin sağından auta gitti.


22. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert'in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Naldo, kafayla köşeye gönderdiği top kaleci Günay'da kaldı.


29. dakikada ceza sahası sol çaprazda Mehmedi ile verkaça giren Wright'in ceza sahası yayı içerisinden sert şutunu kaleci Günay son anda çeldi.


31. dakikada sol kanattan bindiren Doğukan Sinik'in ceza sahası yayına gönderdiği topa hareketlenen Fredy'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.


37. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou'nun şutunda top kaleci Boffin'de kaldı.


45+1. dakikada ceza sahası içerisinde Figueiredo'nun pasıyla altı pas önünde topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.



Stat: Antalyaspor


Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay


Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin, Kudryashov, Hakan Özmert, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy, Mehmedi, Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk, Diego Sousa, Bahadır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Andrea Poli, Crivelli, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Sorumlu: Murat Öztürk


Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Halil İbrahim, Furkan, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Alexandru Maxim, Figueiredo


Yedekler: Ekrem, Mustafa, Olkowsk, Oğuz, Messaoudi, Borven, Mendly, Merkel, Yusuf, Berke


Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı

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