Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol taraftan Maxim'in verdiği pasta topu önüne alan Figueiredo, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi yokladı, meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzanarak kurtardı.
54. dakikada sol çaprazdan içeri sokulan Doğukan'ın şutunu kaleci Günay'dan sekip, Mehmedi'nin önünde kaldı. Mehmedi'nin şutunda top üstten auta gitti.
65.dakikada sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Ertuğrul'un penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşunu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
90+4. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, topun gelişine vuran Kitsiou'nun şutunu kaleci Boffin kurtardı.
Stat: Antalyaspor Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay
Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin, Kudryashov, Hakan Özmert (Andrea Poli dk. 66), Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy (Ghacha dk. 84 ?), Mehmedi (Crivelli dk. 66) Wright (Gökdeniz Bayrakdar dk. 57)
Yedekler: Mehmet Ataberk, Diego Sousa, Bahadır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mustafa
Teknik Sorumlu: Murat Öztürk
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Halil İbrahim (Mendly dk. 46), Furkan (Merkel dk. 66), Doğan Erdoğan (Borven dk. 79), Recep Niyaz (Oğuz dk. 90+2 ?), Alexandru Maxim (Messaoudi dk. 90+2 ?), Figueiredo
Yedekler: Ekrem, Mustafa, Olkowski, Borven, Merkel, Yusuf, Berke
Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı
Sarı Kartlar: Crivelli, Martins, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Djilobodji (Gaziantep FK)