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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Umut'un pasında ceza yayı dışında topla buluşan Mensah'ın plase vuruşu, kalecide kaldı.


31. dakikada sağ kanattan Lopes'in ceza sahası içine kestiği ortada Chery'in kafası üstten auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal


Antalyaspor: Boffın, Cissokho, Salih Dursun, Chico, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Doukara, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Charles, Drole, Mustafa İnan, Harun Alpsoy, Birkan Öksüz, Musa Nizam, Batuhan Berkay Fındık, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Atila Turan, Sapunaru, Kana Bıyık, Lopes, Mensah, Şamil Çinaz, Varela, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Bilal Başaçıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Kravets, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Kazın Çelik, Mert Özyıldırım, Kucher


Teknik Direktör: Hikmet Karaman

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