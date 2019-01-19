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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazından sert şutuna Chery'in dokunuşu kalecide kaldı.


74. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün zayıf şutunu kaleci kontrol etti.


75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda top auta çıktı.


76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top üstten auta gitti.


85. dakikada Chery'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal


Antalyaspor: Boffın, Cissokho, Salih Dursun, Chico, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Doğukan Sinik (Charles dk. 82), Serdar Özkan, Doukara, Mevlüt Erdinç (Drole dk. 62)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Mustafa İnan, Harun Alpsoy, Birkan Öksüz, Musa Nizam, Batuhan Berkay Fındık, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung,Atila Turan, Sapunaru, Kana Bıyık, Lopes, Mensah, Şamil Çinaz, Varela, Chery (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Deniz Türüç, Umut Bulut (Kravest dk. 66)


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Kazın Çelik, Mert Özyıldırım, Kucher


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı kart: Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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