Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Luiz Adriano vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı. Topu yine önünde bulan Adriano bir kez daha kaleyi denese de meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Soner Aydoğdu'nun orta sahadan içeriye yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

45+2. dakikada Celina'nın pası ile ceza sahasının içerisinde topla buluşan Ben Ouanes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içine ortasında topa Bahoken vurdu. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kaleci Boffin'in müdahalesini penaltı olarak karar verdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık, Direnç Tonusluoğlu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando Martins, Fredy, Soner Aydoğdu, Sam Larsson, Luiz Adriano, Haji Wright

Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Gökdeniz Bayrakdar, Ufuk Akyol, Ghacha, Mustafa Erdilman, Sinan Gümüş, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Groavac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı, Eysseric, Mamadou Fall, Celina, Bahoken

Yedekler: Erdem Canpolat, Jeffery Kevın, Tunay Torun, Yunus Mallı, Oğuzhan Efe, Ahmet Emin, Erdem Çetinkaya, Mehmet Feyzi, Aytaç Kara, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Hadergjonaj (dk. 45+4) Kasımpaşa

Sarı kartlar: Turgay Gemicibaşı, Ahmet Mortadha (Kasımpaşa)