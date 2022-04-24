Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, top kalenin yanından auta gitti.
10. dakikada Fernando Martins'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun plase top üsten auta gitti.
14. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un sert şutunu, kaleci Boffin tek hamlede kontrol etti.
39. dakikada Ramazan Civelekle ikiye bire giren Gavranovic'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudryashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Gökdeniz Bayraktar dk. 21), Fernando, Ndao (Poli dk. 21), Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Fredy, Ghacha, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kart: Mert Çetin (Kayserispor)