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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, top kalenin yanından auta gitti.


10. dakikada Fernando Martins'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun plase top üsten auta gitti.


14. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un sert şutunu, kaleci Boffin tek hamlede kontrol etti.


39. dakikada Ramazan Civelekle ikiye bire giren Gavranovic'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudryashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Gökdeniz Bayraktar dk. 21), Fernando, Ndao (Poli dk. 21), Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji Wright


Yedekler: Mehmet Ataberk, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Fredy, Ghacha, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen, Onur Bulut, Attamah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Campanharo


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı kart: Mert Çetin (Kayserispor)

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