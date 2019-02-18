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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Amilton, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amilton'un sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.


29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert'in kucağında kaldı.


33. dakikada sol kanattan Visca'nın pasına hareketlenen İrfan Can, ceza sahası içerisinde şık topuk pasıyla Kurdiashov'u topla buluşturdu. Kudryashov'un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Boffin'in yanından ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Antalyaspor


Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay


Antalyaspor: Boffin, Salih, Diego Angelo, Sangare, Chico, Charles, Hakan, Amilton, Doğukan Fredy, Mevlüt


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar Özkan, Harun, Cissokho, Doukara, Bahadır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Serdar, İrfan Can, Emre Belezoğlu, Visca, Arda Turan Mossoro, Robinho


Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Demba ba, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir)


Sarı kart: Nazım Sangare (Antalyaspor), Kudriashov (Başakşehir)

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