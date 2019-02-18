Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç M. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Fredy, yerden ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Hakan Özmert, iki rakibini geçtikten sonra sağ çaprazdan vurduğu sert şut, Mahmut Tekdemir'e çarparak kornere gitti.
73. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Boffin'in kontrolünde yan ağlarla buluştu.
79. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho'nun ceza alanına girdikten sonra altı pasa gönderdiği topa Edin Visca gelişine vurdu, kaleye yönelen topu son anda Chico uzaklaştırmayı başardı.
81. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun kaleye gönderdiği şutta kaleye doğru yönelen topu son anda Yekta Kurtuluş kale çizgisi önünden uzaklaştırmayı başardı.
Stat: Antalyaspor
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Antalyaspor: Boffin, Salih, Diego Angelo, Sangare, Chico, Charles (Yekta dk. 73), Hakan, Amilton, Doğukan (Serdar dk. 45) Fredy, Mevlüt (Doukara dk. 62)
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Serdar, İrfan Can, Emre Belezoğlu, Visca, Arda Turan (Demba Ba dk. 74) Mossoro (Soner dk. 90?) , Robinho (Elia dk. 85)
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Napoleoni, Jojic, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Kurdiashov (dk. 33) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Boffin (Antalyaspor), Kudriashov, Emre Belezoğlu (Başakşehir)