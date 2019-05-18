Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - E.Y. Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor sahasında E.Y. Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar(ilk yarı)

21. dakikada Charles'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Murat Yıldırım'ın pasında ile kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic'in aşırtma vuruşunu kaleci Ferhat kurtardı.

29. dakikada Celutska ile girdiği pozisyonda faule maruz kaldığını öne süren Bifouma hakeme itiraz edince sarı kartla cezalandırıldı. Aynı futbolcu itirazlarına yoğun şekilde devam etmesi üzerine ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

37. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza alanı dışından Charles'in sert şutu savunmaya kale direğinin dibinden kornere çıktı.

38. dakikada Doğukan Sinik'in bir kez daha sağ kanattan altı pas içine kestiği ortaya Chico'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

45. dakikada Chico'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Antalya

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Kemal Elmas

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celutska, Diego, Chico, Nazım Sangare, Charles, Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Amilton, Mevlüt Erdinç

Yedekler: Boffin, Tarık Çamdal,Zeki Yıldırım, Drole, Erman Herman Vardar, Fredy, Yekta Kurtuluş,Serdar Özkan,Doukara, Sergen Yatağan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

E. Y. Malatyaspor: Aytaç, Buğra Çağıran, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Guilherme, Bifouma, Aleksic, Adem Büyük, Kamara

Yedekler: Farnolle, Eren Tozlu, Preira, Ahmet İldiz, Donald, Barış Alıcı, Murat Akça, Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Robin Yalçın

Teknik Direktör: Ali Ravci

Gol: Harun Alpsoy (dk. 45) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Bifouma (dk. 29) (E.Y. Malatyaspor)