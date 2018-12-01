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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Hakan'ın sol kanattan altıpas içine yaptığı ortada Salih'in kafa vuruşunu kaleci sonda kornere çeldi.


6. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında Hakan'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Diego'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.


15. dakikada Berkan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Jerome'nin kafası yandan auta gitti.


20. dakikada Celutska'nın pasında ceza sahası dış sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0


30. dakikada Yasin'in ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.


37. dakikada ceza sahası dışından Jerome'nin yerden sert şutu kale direğinin dibinden dışarı gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Nazım Sangare, Chico, Hakan Özmert, Maicon, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Ferhat Kaplan, Barrada, Cissokho, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Drole, Zeki Yıldırım, Osman Çelik, Vainqueur, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace, Kadu,Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Borges, Castro, Yasin Öztekin, Jerome


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Gouffan, Poko, Eren Bilen, Grillo, Yalçın Kayan, Cikalleshi, Samed Ali Kaya


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Gol: Serdar Özkan (dk. 20) (Antalyaspor)


Sarı kart: Doğukan (Antalyaspor)

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