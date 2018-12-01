İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.


55. dakikada köşe vuruşunda Berkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde Jerome'nin kafasında meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


61. dakikada Castro ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Boffin ayağıyla kornere çeldi.


84. dakikada Hakan'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole'nin şutu savunmadan döndü.



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Nazım Sangare, Chico, Hakan Özmert, Maicon, Doğukan Sinik (Vainqueur dk. 85 ?), Serdar Özkan (Barrada dk. 62), Mevlüt Erdinç (Drole dk. 75)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Cissokho, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım, Osman Çelik, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace, Kadu, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Cikalleshi dk. 78), Halil Akbunar (Gouffran dk. 78), Borges, Castro, Yasin Öztekin (Samed Ali Kaya dk. 86 ?), Jerome


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Poko, Eren Bilen, Grillo, Yalçın Kayan


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Gol: Serdar Özkan (dk. 20) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Doğukan (Antalyaspor), Wallace (Göztepe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.