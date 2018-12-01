Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

55. dakikada köşe vuruşunda Berkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde Jerome'nin kafasında meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

61. dakikada Castro ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Boffin ayağıyla kornere çeldi.

84. dakikada Hakan'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole'nin şutu savunmadan döndü.

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego, Nazım Sangare, Chico, Hakan Özmert, Maicon, Doğukan Sinik (Vainqueur dk. 85 ?), Serdar Özkan (Barrada dk. 62), Mevlüt Erdinç (Drole dk. 75)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Cissokho, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım, Osman Çelik, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace, Kadu, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Cikalleshi dk. 78), Halil Akbunar (Gouffran dk. 78), Borges, Castro, Yasin Öztekin (Samed Ali Kaya dk. 86 ?), Jerome

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hakan Çinemre, Poko, Eren Bilen, Grillo, Yalçın Kayan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gol: Serdar Özkan (dk. 20) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Doğukan (Antalyaspor), Wallace (Göztepe)