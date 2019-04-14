İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspo,r Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'in sert şutunu kaleci kornere tokatladı.


17. dakikada Popov'un sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada topa iyi yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


21. dakikada sol kanattan Trezeguet'in pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Tarkan Serbest'in şutu yan ağlarda kaldı.


23. dakikada Chico'nun ceza sahasına gönderdiği topu Amilton göğsüyle, Mevlüt Erdinç'in önüne indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutu ağlara gitti. 1-0


32. dakikada Sangare'nin sağ kanattan penaltı noktasına üzerine yerden pasında Mevlüt Erdinç'in dönerek şutunu kaleci çeldi.


43. dakikada Chico'nun Tarkan, Serbest'e yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.


45. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Celutska'nın kafa vuruşunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Antalya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar


Antalyaspor: Boffin, Cissokho, Diego, Chico, Celutska, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Sangare, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Tarık Çamdal, Zeki Yıldırım, Drole, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veigneau, Youssef, Josue Sa, Popov, Pavelka, Trezeguet, Tarkan Serbest, Sadiku, Karim Hafez, Koita


Yedekler: Eray Birniçan, Scuffet, Hasan Bilal, Perica, İlhan Depe, Hajradinovic, Uğurcan Yazgılı, Özgür Çek, Azad Toptik, Veysel


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 23) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Chico (dk. 43) (Antalyaspor)


Sarı kart: Popov (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.