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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden kaleyi yoklayan Wright'in şutunu kaleci Bilal ayaklarıyla kornere çeldi.


9. dakikada sağ kanattan Bünyamin'in pasında ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Fernando'nun şutu, az farkla üstten auta gitti.


23. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasına iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşu, kalenin üstünden az farkla auta gitti.


33. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yerden arka direğe ortasında Bünyamin Balcı'nın şutu direkten oyun alanına geri döndü, topu takip eden Haji Wright'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Corendon Airlines Park Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık


Fraport TAV Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao Larsson, Fredy, Haji Wright


Yedekler: Mehmet, Floranus, Cemali, Erdal, Bertuğ, Ömer Toprak, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Cardoso, Kemen, Ali Karimi (Ramazan Civelek dk. 16), Mane, Thiam


Yedekler: Cenk, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Baran, Talha, Ethem, Mensah, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Haji Wright (dk. 33) (Antalyaspor)


Sarı Kart: Fernando (Antalyaspor)

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