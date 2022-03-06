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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


5. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Boffin'de kaldı.


23. dakikada Floranus'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda Kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.


45. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Martins, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray, Hakan Özmert, Martins, Ndao, Mehmedi (Fredy dk. 35), Doğukan Sinik, Luiz Adriano


Yedekler: Kudryaşov, Nuri Şahin, Haji Wright, Hüsam Gaşa


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Kerem Atakan Kesgin Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabaré


Yedekler: Appindangoyé, Kayode, Sefa Yılmaz, Félix, Camara, Pape Moussa Konaté


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Martins (dk. 45) (Antalyaspor)

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