Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Boffin'de kaldı.
23. dakikada Floranus'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda Kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
45. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Martins, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray, Hakan Özmert, Martins, Ndao, Mehmedi (Fredy dk. 35), Doğukan Sinik, Luiz Adriano
Yedekler: Kudryaşov, Nuri Şahin, Haji Wright, Hüsam Gaşa
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Kerem Atakan Kesgin Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabaré
Yedekler: Appindangoyé, Kayode, Sefa Yılmaz, Félix, Camara, Pape Moussa Konaté
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Martins (dk. 45) (Antalyaspor)