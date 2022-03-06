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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Maç Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


51. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Hakan Arslan kafayı vurdu, top kalenin yanından dışarıya gitti.


59. dakikada Gradel'in sağ çaprazdan yaptığı ortaya Goutas'ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.


72. dakikada Gradel'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin dokunuşuyla top direğin dibinden dışarıya gitti.


76. dakikada Martins'in sağ ayağıyla kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etti.


89. dakidada Gradel'in çalımlarla ceza sahası içine girerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Boffin'de kaldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray, Hakan Özmert (Andrea Poli dk. 64), Fernando Martins, Ndao (Kudriyashov dk. 81 ?), Mehmedi (Fredy dk. 35), Doğukan Sinik (Gökdeniz Bayrakdar dk. 64), Luiz Adriano, (Haji Amir Wright dk. 81 ?)


Yedekler: Mehmet Ataberk, Nuri Şahin, Houssam Eddine Ghacha, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 63), Hakan Arslan, Cofie (Garcia dk. 63), Kerem Atakan Kesgin Pedro Henrique (Ayobami Kayode dk. 72), Max Gradel, Mustapha Yatabaré (Konate Moussa dk. 81 ?)


Yedekler: Muammer, Appindangoye, Sefa Yılmaz, Jorge, Camara, Özkan Yiğiter


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Fernado Martins (dk. 45) (Antalyaspor)

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