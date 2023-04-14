Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Haji Wright, kaleci Runnarson ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top Runnarson'dan döndü.
20. dakikada Cavaleiro'nun pasında ceza sahası içinde Ahmet Hassan'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada sağ kanattan Larsson'un ortasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik topu filelere gönderdi. 1-1
39. dakikada Alanyaspor kalecisi Runnarson'un hatalı pasında topla buluşan Alassane Ndao'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek
Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Larsson, Alassane Ndao, Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Cemali Sertel, Erdal Rakıp, Bertuğ Özgür, Ömer Toprak, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Eddine Ghacha, Balint Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Alanyaspor: Runnarson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Doumbia, Efecan Karacan, Cavaleiro, Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Koulouris, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Feddal Agharbi, Rene Lusamba
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Ahmet Hassan (dk. 20), (Alanyaspor), Doğukan Sinik (dk. 27), Larsson (dk. 39) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Fernando Martins (Antalyaspor) Cavaleiro, (Alanyaspor)