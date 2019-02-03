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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 6 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Gol yağmurunun yaşandığı maçta Beşiktaş deplasmanda 6-2 galip gelmeyi başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sol çaprazda topla Doukara'nın şutu defanstan geri döndü. Ardından ceza sahası çizgisinde tekrar topla buluşan Doukara'nın sol uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-3


61. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Chico'nun vuruşunda, kaleci Karius topu çelerek kornere gönderdi.


63. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Fredy'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


67. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Antalyaspor defansı az kişiyle yakalandı. Lens'in pasında sağ çaprazdan içeriye kat eden Güven, penaltı noktasına yaptığı ortada Salih Dursun ters vuruşla topu kendi filelerine gönderdi. 1-4


71. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ljajic, önündeki oyuncuyu geçerek yaptığı vuruşu, kaleci Boffin güçlükle çelerek kornere gönderdi.


76. dakikada orta sahada topu kapan Larin, topu sürerek ceza sahasında kaleci Boffin'le karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda araya defans girerken, dönen topa vuran Medel'in vuruşunda top auta çıktı.


82. dakikada Beşiktaş atağında oyuna 15 saniye önce giren Kagawa topla buluştuğu anda ceza sahasının dışında yaptığı şut, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu. 1-5


84. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, bu sefer kaleci Boffin'in solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-6


90. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ortasında ön direkte topla buluşan Mevlüt Erdinç, topu kafayla arkaya gönderdi. Chiko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6



Stat: Antalyaspor


Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan


Antalyaspor: Boffin, Drole (Amilton dk. 46), Doğukan, Yekta, Chico, Salih, Cissokho (Mevlüt Erdinç dk. 74), Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır (Fredy dk. 46)


Yedekler: Ferhat, Diego, Osman, Zeki, Charles, Serdar, Harun


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Beşiktaş: Karius, Adriano, Atiba, İsimat-Mirin, Lens, Güven (Medel dk. 68), Ljajic (Kagawa dk. 81), Vida, Dorukhan, Gökhan, Caner (Larin dk. 59)


Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Necip, Muhayer, Ersin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Ljajic (dk. 35), Dorukhan (dk. 38), Atiba (dk. 43) Salih (dk. 67 k.k.), Kagawa (dk. 81), Kagawa (dk. 83) (Beşiktaş), Doukara (dk. 50), Chicko (dk. 90) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Vida, Lens (Beşiktaş), Amilton, Doukara, Doğukan (Antalyaspor)

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