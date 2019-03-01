İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Boyd'un sol taraftan ceza sahası dışına doğru yolladığı köşe vuruşunda Sedat Ağçay, topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'in kontrolünde yandan auta çıktı.


19. dakikada Hakan Özmert'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna, iyi yükselen Chico topu kafayla uzak köşeye yolladı, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


21. dakikada orta sahada topla buluşan Canteros'un ara pasında, Antalyaspor defans oyuncusunun dengesini kaybetmesi sonucu topu önünde bulan Orgill, kalecinin soluna yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


26. dakikada sol tarafta topla buluşan Boyd, ceza sahası içine kat ederek açtığı orta şut karışımı vuruşunda, Boffin'in üzerinden kaleye doğru yönelen topu, Orgill kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 1-2


29. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Nazım Sangare, 3 kişi çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşta ağları sarstı. 2-2


41. dakikada ceza sahası dışından Pinto'nun verdiği topla buluşan Boyd, bekletmeden yaptığı ortada topa iyi yükselip kafayı vuran Orgill, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 2-3



Stat: Antalyaspor


Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil


Antalyaspor: Boffin, Salih, Diego Angelo, Sangare, Chico, Charles, Hakan, Amilton, Serdar Özkan Fredy, Mevlüt


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Doğukan, Yekta, Harun, Cissokho, Doukara, Bahadır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Djedje, Hector, Sacko, Boyd, Orgill


Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Sadaev, Kaan


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk.29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41) MKE Ankaragücü


Sarı kartlar: Nazım Sangare (Antalyaspor), Boyd, Sedat (MKE Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.