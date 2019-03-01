Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü evinde ağırladı. Maç, konuk takımın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Diego, kaleye sert gönderdi, top kalenin yanında auta gitti.
55. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Hakan Özmert, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleyi karşıdan gören Hakan'ın çektiği şutta top defansa çarpıp kalenin yanında kornere gitti.
75. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Doukara'nın ortasında, Mevlüt Erdinç'in kafayla uzak köşeye yolladığı top direğe çarptı.
90+2. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Doğukan'ın kaleye gönderdiği sert şut, az farkla üstten auta çıktı.
90+5. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Kitsiou'nun verdiği topu önüne alan Boyd, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4
Stat: Antalyaspor
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Antalyaspor: Boffin, Salih, Diego Angelo, Sangare, Chico (Doğukan dk. 81), Charles, Hakan, Amilton, Serdar Özkan (Drole dk. 64) Fredy (Doukara dk. 57), Mevlüt
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Cissokho, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat (Moulin dk. 58), Djedje, Hector (Scarione dk. 82 ?), Sacko (İlhan Parlak dk. 75), Boyd, Orgill
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Sadaev, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Golller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk. 29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41), Boyd (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Nazım Sangare, Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor), Boyd, Sedat, Kitsiou, Pinto, Altay, Kulusic (MKE Ankaragücü)