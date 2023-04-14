Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Fernando Martins'in sol kanattan ortasına Emrecan Uzunhan'un şutunu kaleci Runnarson kurtardı.
64. dakikada Ndao'nun ortasında Larsson'un şutunda kaleci Runarsson gole izin vermedi.
84. dakikada sağ kanattan Haji Wright'ın pasında Bertuğ Özgür meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek
Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural (Cemali Sertel dk. 89 ?), Ufuk Akyol (Erdal Rakıp dk. 89 ?), Fernando Martins, Doğukan Sinik (Eddine Ghacha dk. 66), Larsson, Alassane Ndao (Bertuğ Özgür dk. 80), Haji Wright
Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Ömer Toprak, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Balint Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Alanyaspor: Runnarson, Pereira (Zinedine Ferhat dk. 76 ?), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec (Yusuf Özdemir dk. 46), Fatih Aksoy (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Umut Güneş, Doumbia (Rene Lusamba dk. 75 ?) Efecan Karacan, Cavaleiro, Hassan (Erencan Yardımcı dk. 90 ?)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Ümit Akdağ, Koulouris, Oğuz Aydın, Feddal Agharbi
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Ahmet Hassan (dk. 20), (Alanyaspor), Doğukan Sinik (dk. 27), Larsson (dk. 39) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Umut Güneş (dk. 82) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Fernando Martins (Antalyaspor), Doumbia (Alanyaspor)