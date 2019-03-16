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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.


Amilton ve Ozan Tufan'ın sarı kart görmesine tepki gösteren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun itirazları nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından tribüne gönderildi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahası çağ çaprazda topla buluşan Amilton'un sert şutunda top ağlara gitti. 3-0


59. dakikada Cisse'nin ceza sahası içinden zayıf şutunu kaleci Boffin son anda ayaklarıyla çıkardı.


90+4. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Cisse topu kafayla ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi golü Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile iptal etti.



Stat: Antalya


Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles (Zeki Yıldırım dk. 88 ?), Chico, Fredy (Doğukan Sinik dk. 85 ?), Hakan Özmert, Amilton (Drole dk. 78), Doukara


Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik,Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan (Josef Sural dk. 80), Ceyhun Gülselam, Sackey (Villafanez dk. 46), Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse


Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaraoğlu, Steven Caulker, Taha Yalçıner, Taha Yalçıner, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Hakan Özmert (dk. 27), Dokukara (dk. 32), Amilton (dk. 48) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Hakan Özmert, Amilton, Chico (Antalyaspor), Ozan Tufan, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

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