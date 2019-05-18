Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - E.Y. Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor, sahasında E.Y. Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
48. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
55. dakikada Malatyaspor atağında orta sahada topu kapan Harun Alpsoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
65. dakikada kaleci Ferhat'un uzun pasında sol kanatta topla buluşan Amilton'un ceza sahası arka kale direğine yerden ortasında Mevlüt Erdinç, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Kemal Elmas
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celutska (Tarık Çamdal dk. 71), Diego, Chico, Nazım Sangare, Charles, Harun Alpsoy, Doğukan Sinik (Erman Herman Vardar dk. 84 ?), Bahadır Öztürk, Amilton, Mevlüt Erdinç (Sergen Yatağan dk. 90 ?)
Yedekler: Boffin, Zeki Yıldırım, Drole, Fredy, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Doukara
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
E. Y. Malatyaspor: Aytaç, Buğra Çağıran, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Guilherme (Robin Yalçın dk. 81), Bifouma, Aleksic (Ömer Şişmanoğlu dk. 61) Adem Büyük (Eren Tozlu dk. 61), Kamara
Yedekler: Farnolle, Preira, Ahmet İldiz, Donald, Barış Alıcı, Murat Akça, Erkan Kaş
Teknik Direktör: Ali Ravci
Goller: Harun Alpsoy (dk. 45), Mevlüt Erdinç (dk. 55 ve 65) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Bifouma (dk. 29) (E.Y. Malatyaspor)
Sarı kartlar: Murat Yıldırım (E.Y. Malatyaspor), Chico, Diego (Antalyaspor)