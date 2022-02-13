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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahası yayından Karamoh'un şutunda, top kaleci Sousa'da kaldı.


55. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan pasına hareketlenen Borini'nin şutu, kale direğinin yanından auta gitti.


83. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Salibur'un çaprazdan sert şutunda top, uzak direği sıyırarak auta gitti.


85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Doğukan'ın yerden pasına hareketlenen Mehmedi'nin topa dokundu, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-0



Stat: Antalya


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Antalyaspor: Sousa, Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert (Poli dk. 69), Fernando, Ndao (Ghacha dk. 61), Doğukan Sinik (Sinan Gümüş dk. 89 ?) Fredy (Mehmedi dk. 61), Luiz Adriano (Gökdeniz Bayrakdar dk. 70)


Yedekler: Mehmet Ataberk, Nuri Şahin, Haji Wright, Mustafa, Doğukan Nelik


Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk


Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Bistrovic (Levent Mercan dk. 62) Biglia, Emre Mor (Ahmed Musa dk. 62), Toure (Jimmy Durmaz dk. 46), Karamoh (Salibur dk. 78), Borini


Yedekler: Utku, Serhat, Balkovec, Alparslan, Burak, Baniya


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Goller: Fernando (dk. 17), Kudriashov (dk. 30), Mehmedi (dk. 85) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Bistrovic, Biglia, Viviano (Fatih Karagümrük), Mehmedi (Antalyaspor)

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