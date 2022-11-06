Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Diagne'nin vuruşunda kaleye paralel giden topu arka direkte Colley tamamladı. 0-1
19. dakikada ceza alanına giren Colley'in pasında Diagne sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2.
35. dakikada Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası içinde Haji Wright kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
41. dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasından dönen topa ceza sahası dışarısından sert bir şekilde vuran Güray Vural, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
45. dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe atışında topla buluşan Veysel Sarı'nın şutu ağlara gitti. 3-2
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Luyindama (Ghacha dk. 27), Kudryashov, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol, Nakajima, Larsson, Haji Wright
Yedekler: Jorge Boffin, Floranus, Soner Aydoğdu, Sılva, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayraktar, Ömer Toprak, Ghacha, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Colley, Diagne
Yedekler: Ahmet Şen, Emir Tintiş, Rıccı, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Nıcholas, Caulker, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Colley (dk. 4), Dıagne (dk. 19) (F. Karagümrük), Haji Wright (dk. 35), Güray Vural (dk. 41) Veysel Sarı (dk. 45) (Antalyaspor)
Sarı kart: Viviano (F. Karagümrük)