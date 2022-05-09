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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Fredy'in pasında ceza sahası sağ çaprazda tola buluşan Bünyamin Balcı'nın orta şut kaşımı vuruşu kalecinin bakışları arasında üstten auta gitti.


49. dakikada Fernando'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.


64. dakikada ceza alanı içinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle Doğukan Sinik, yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.


66. dakikada Wright'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2


74. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına arka direkte Ahmed Hassan'ın kafası üst direkten döndü.


84. dakikada Fernando'nun uzun pasında ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın zayıf şutu kalecide kaldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural (Bahadır Öztürk dk. 88 ?), Fernando, Fredy (Hakan Özmert dk. 81 ?), Ndao (Ghacha dk. 71), Doğukan Sinik (Gökdeniz Bayrakdar dk. 80), Luiz Adriano, Wright (Naldo dk. 80 ?)


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Bytyqi, Ahmed Hassan, Guilherme, Soner Dikmen (Oğulcan Ülgün dk. 59), Hadziahmetovic, Çekici (Amilton dk. 88 ?), Abdülkerim Bardakçı, Mıchalak (Cikalleshi dk. 67), Skubic (Barış Yardımcı dk. 59)


Yedekler: Eray Birniçan, Anıcıc, Uğurcan Yazğılı, Musa Çağıran, Ahmet Karademir, Alberk Koç


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Guilherme (dk. 4 pen.), Endri Çekici (dk. 13) (Konyaspor), Luiz Adriano (dk. 9), Ndao (dk. 16), Wright (dk. 66 pen.) (Antalyaspor)


Sarıkart: Adil Demirbağ, Sehic (Konyaspor), Luiz Adriano (Antalyaspor)

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